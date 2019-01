Ong denuncia: "Oltre 4.300 cristiani uccisi nel mondo nel 2018"

Più di 4.300 cristiani sono stati uccisi nel mondo nel 2018, la stragrande maggioranza in Nigeria, "a causa della loro fede", un numero in netta crescita per il sesto anno consecutivo. E' quanto riferisce oggi l'organizzazione non governativa Portes Ouvertes.



Il numero di cristiani uccisi è salito da 3.066 a 4.305 tra novembre 2017 e ottobre 2018, con un aumento del 40%, afferma l'organizzazione protestante, che ha pubblicato oggi l'indice del 2019 di 50 paesi in cui "i cristiani sono i più perseguitati". Il 90% dei cristiani uccisi nel 2018 nel mondo si trovavano in Nigeria (3.731 morti sul suolo nigeriano, contro i 2.000 del 2017). In questo paese, "i cristiani affrontano una doppia minaccia", il gruppo jihadista Boko Haram e i pastori Peul, osserva l'ong.





Un totale di 245 milioni di cristiani - cattolici, ortodossi, protestanti, battisti, evangelici, pentecostali, cristiani espatriati, convertiti - sono perseguitati, ovvero "un cristiano su 9", contro 1 su 12 dello scorso anno, aggiunge l'organizzazione.



"L'indice rivela una persecuzione contro le minoranze cristiane che aumenta di anno in anno. Nel 2018 continua", ha scritto nel preambolo dell'indice, Michel Varton, direttore di Doors Open. In un anno "il numero di chiese prese di mira è quasi raddoppiato da 793 a 1.847". "Il numero di detenuti cristiani va da 1.905 a 3.150" nello stesso periodo. La Corea del Nord è di nuovo, come negli anni precedenti, al vertice di questa classifica annuale, anche se non è possibile sapere, in assenza di "dati affidabili", il numero di morti in questo paese. Lì il discorso è però diverso, in quanto l'opposizione è di tipo politico, non religioso. La ong riferisce comunque che "decine di migliaia di cristiani sono rinchiusi nei campi di lavoro forzato". Seguono Afghanistan, Somalia, Libia, Pakistan, Sudan, Eritrea, Yemen, Iran, India, Siria.