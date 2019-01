Kenya, attacco jihadista a Nairobi: almeno 15 morti

E' di almeno 15 vittime il bilancio dell'attentato compiuto in un complesso di hotel e uffici a Nairobi, in Kenya, da un commando dei jihadisti somali shebab: lo ha riferito una fonte della polizia sul posto spiegando che l'attacco, iniziato ieri, non si è ancora concluso.



"Abbiamo 15 persone morte in questo momento, tra cui degli stranieri. Verranno forniti maggiori dettagli su tutto questo e anche sulle nazionalità", ha spiegato la fonte a condizione di anonimato.



Una seconda fonte della polizia ha confermato il bilancio ma ha avvertito che "ci sono aree non ancora accessibili". Tra le vittime, secondo quanto si è appreso nella notte da fonti statunitensi, ci sarebbe anche un cittadino americano.