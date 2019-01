Honduras, in mille diretti verso gli USA

Un migliaio di migranti honduregni, organizzati in due carovane separate, sono partiti in direzione degli Stati Uniti martedì, mentre il presidente Donald Trump ha chiesto ancora una volta la costruzione di un muro per prevenire l'immigrazione clandestina. "Noi fuggiamo la disoccupazione, la violenza e JOH" (l'honduregno presidente Juan Orlando Hernández), hanno detto all'unisono sei migranti intervistati dalla AFP, mentre camminavano in gruppi sul lato della strada.





In risposta a un messaggio sui social network, che ha annunciato una "carovana dei migranti il 15 gennaio", una prima colonna di più di mezzo migliaio di persone si sono date appuntamento presso la stazione degli autobus a San Pedro Sula, la seconda città più grande dell'Honduras. Un secondo gruppo di circa 500 migranti è partito martedì all'alba e si è unito alla prima colonna al confine con il Guatemala.