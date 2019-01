"Battisti? Accusato senza prove". La "difesa" impossibile di compagno Sansonetti

Che parte della Sinistra (più o meno estrema) stia con "kompagno terrorista Battisti", negando anche l'evidenza, non deve stupire. E l'ultima autorevole "sparata" arriva da Piero Sansonetti, l'ex direttore di Liberazione ora alla guida de Il dubbio, che su su Twitter sbrocca: "Tutti esultano per Cesare Battisti. Tutti sono felici che venga a marcire all'ergastolo. Che lasci il suo figlioletto brasiliano. Che paghi con la vita. Quasi nessuno sa di cosa è accusato. Nessuno conosce le prove: non ci sono. È un rito pagano: tutti fratelli intorno alla forca".





Sansonetti non è solo. Anche Vauro la pensa come lui e a Bologna i centri a-sociali espongono spudoratamente striscioni in difesa dell'assassino. Quanto a Sansonetti, vuole "le prove. Solo le prove. Purtroppo non ci sono. E a nessuno gliene frega niente. Tutte e quattro le sentenze si fondano sulle accuse degli stessi pentiti. I quali sono gli esecutori dei delitti e hanno scontato due o tre anni di galera. Lo sconto è dovuto alle accuse a Battisti. Se questa è giustizia io sono Maradona". Lo vada a dire al figlio di Torregiani, in carrozzella da quel triste dì...