PETIZIONE PER FAR INSTALLARE I TABELLONI ELETTRONICI

I Leghisti di Santa Teresa di Riva(ME) si fanno promotori della petizione popolare con raccolta firme per richiedere al CAS(consorzio autostrade siciliane)Per l'installazione dei tabelloni elettronici come i modelli Svizzera e Olanda,per segnalare gli incidenti in anticipo.Chi vuole firmare la petizione deve essere munito di un documento di riconoscimento valido e contattare Salvatore Trimarchi,Santi Nitopi e Maurizio Crisafulli,tutti di Santa Teresa di Riva. Cellulare 3421070948.