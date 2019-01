Salvini: "Dimezzeremo ulteriormente sbarchi e presenze di immigrati"

"Se continueremo nella gestione dell'immigrazione con la linea del buon senso del 2018, l'obiettivo è di dimezzare ulteriormente sbarchi e presenze". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a Cagliari per presiedere in prefettura il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.



"Entro la primavera - ha annunciato - aprirà finalmente il primo centro di identificazione ed espulsione in Sardegna per rendere più celeri le espulsioni anche dall'isola".