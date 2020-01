L'assassino non va in galera, protesta la Lega

"Sono sconcertato nell’apprendere che un assassino, un uxoricida, condannato a 27 anni di carcere dalla corte di assiste di Santa Maria Capua Vetere per l’omicidio della moglie, sia rimasto libero per quattro settimane perché non era stato disposto l’ordine di carcerazione dopo la sentenza di condanna". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.



"Se è una svista si tratta di un errore gravissimo da parte del tribunale competente, se non si tratta di un errore allora è ancora peggio. Spero che il ministro della Giustizia approfondisca la vicenda e faccia chiarezza", conclude.