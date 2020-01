Clandestini? La Norvegia ci spiega come fare

"Ad Oslo ho incontrato il ministro norvegese della Giustizia, Immigrazione e Intelligence, Joran Kallmir, il quale, oltre ad avermi confermato la bontà dell'operato del ministro Matteo Salvini in termini di sicurezza e contrasto all’immigrazione, mi ha spiegato che in Norvegia non c'è più spazio né per l'immigrazione di lavoratori (sono ammessi solo coloro che vengono chiamati per la loro alta specializzazione) né tantomeno per gli avventurieri in cerca di sussidi". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega, componente della Commissione Esteri della Camera e presidente della delegazione italiana all'Osce.



"Il ministro Kallmir ha sottolineato che il numero di richiedenti asilo in Norvegia è crollato da quando c'è il centrodestra al governo e che solo a pochissimi veri profughi di guerra è garantito il rifugio", ha continuato. "Migliaia di altri non aventi diritto sono stati rimandati nei paesi di provenienza. Il ministro ha inoltre sollecitato a non abbassare la guardia sul terrorismo islamista spiegando che non è affatto un pericolo del passato ma del presente".