Sarnico: c'è l'allarme meningite, la chiesa annulla il bacio alla reliquia

La paura del contagio e dell'epidemia di meningite a fatto annullare la tradizionale messa all'ospedale Faccanoni di Sarnico (Bergamo) in occasione del santo Patrono. Tutto a causa dei contagi di sepsi da meningococco registrati nella zona del Basso lago d'Iseo. Non solo: si è deciso anche di sospendere il bacio della reliquia del Santo, San Mauro, in occasione delle messe solenni delle 10.30 e delle 16, celebrate ieri pomeriggio.



Una misura molto simile a quella presa in alcune parrocchie del Basso Sebino, come a Villongo e Tavernola, dove i sacerdoti avevano invitato i fedeli a non stringersi la mano durante la celebrazione eucaristica (al momento di scambiarsi il “segno di pace“) per il timore di contagi.