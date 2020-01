"Risorsa" rapina Ufficio postale tedesco, arrestato nel cremonese

“I miei complimenti ai Carabinieri di Crema che hanno arrestato il rapinatore moldavo latitante da cinque anni e ricercato da tutte le polizie d’Europa per l’assalto ad un ufficio postale tedesco. Un elemento pericoloso che si era contraddistinto per l’efferata violenza con cui aveva costretto, a calci e pugni, un impiegato ad aprire la cassaforte. E che ora viveva tranquillo e beato nel nostro Paese, forse convinto di averla scampata. Ma, grazie alle nostre Forze dell’Ordine, questa pretesa ‘risorsa’ ha fatto male i conti”. Così il consigliere regionale leghista Federico Lena, cremonese, commenta l’arresto di oggi nel Cremasco.



I fatti, in sintesi: i carabinieri di Crema hanno arrestato un 31enne moldavo, latitante internazionale inseguito da un mandato di cattura europeo: era ricercato per una rapina commessa a Francoforte l'8 marzo 2013. Quel giorno, insieme ad alcuni complici, assaltò un ufficio postale aggredendo un impiegato a calci e pugni costringendolo ad aprire la cassaforte, ammanettandolo prima di fuggire con contanti e valori bollati per 25.000 euro.



I carabinieri lo hanno scovato in casa della madre, in un appartamento alla periferie della cittadina. Portato in carcere a Cremona, ora il moldavo è a disposizione della Corte d'Appello di Brescia, competente per la decisione sull'eventuale estradizione.