"Maddie è morta", la polizia tedesca avvisa i genitori

Maddie McCann è morta. E' quanto hanno comunicato gli investigatori tedeschi che stanno indagando sul caso, ai genitori della piccola Maddie, la bambina inglese di 3 anni scomparsa nel maggio del 2007 in Algarve, dov'era in vacanza con la famiglia. Secondo quanto riporta il tabloid inglese Daily Mirror, il procuratore tedesco Hans Christian Wolters, a capo dell'indagine su Christian Brueckner - 43enne tedesco già condannato per pedofilia e principale sospettato della scomparsa di Maddie - in una lettera ai genitori ha scritto: "Siamo vicini al vostro dolore, vostra figlia è morta".



Al Mirror il procuratore ha poi aggiunto: "Siamo vicini al dolore dei genitori, ma se rivelassimo loro maggiori dettagli ciò potrebbe compromettere l'indagine. Abbiamo prove concrete che il nostro sospettato ha ucciso Madeleine e questo significa che è morta. Ai genitori è stato detto che la polizia tedesca ha le prove della sua morte ma non abbiamo comunicato loro ulteriori dettagli".