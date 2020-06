Giornalista di Abc: "Documento su M5S viene da fonte attendibile"

"Seguo la pista che dal Venezuela porta al Movimento 5 Stelle da almeno tre mesi. Ho capito subito che stavo per cacciarmi in un vespaio". Parla Marcos Garcia Rey, il 46enne giornalista spagnolo che ha pubblicato sul quotidiano "Abc" il documento sui presunti 3,5 milioni inviati dal Venezuela al M5S. "Quando c'è in ballo la politica è sempre così" dice, intervistato dal Corriere della Sera. "Ma, insomma, non sono un novellino incosciente: ho 46 anni, coordino un master di giornalismo investigativo, faccio parte dell'Icij, l'`International Consortium of Investigative Journalists, prima di pubblicare era mio dovere fare ogni possibile verifica".



“Nicolas Maduro diede nel 2010 la sua autorizzazione all’invio di una valigia che conteneva 3,5 milioni di euro al Consolato venezuelano a Milano per finanziare in nero il M5s", sostiene il giornalista nel suo pezzo, sostenendo che né il Governo venezuelano né Di Maio e Crimi, sollecitati, avevano voluto "rispondere alle domande fatte pervenire da Abc". Una ricostruzione smentita subito da Davide Casaleggio (che annuncia querele), dall’ambasciata venezuelana a Roma e successivamente dal ministro degli Esteri di Caracas, che ha parlato di “menzogna della destra”.