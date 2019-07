Salvini a Toninelli: "No passo indietro ma sblocco cantieri"

"Io al ministro Toninelli non chiedo passi avanti o passi indietro, chiedo di sbloccare centinaia di cantieri fermi da troppo tempo, al nord, al centro e al sud. C'è bisogno di viaggiare e non di bloccare. Quindi, su questo, chiederemo un'accelerata e uno sblocco generalizzato perché un grande piano di opere pubbliche è fondamentale". Così il vicepremier Matteo Salvini replica a chi chiedeva se la soluzione trovata da Alitalia con il possibile partner di Atlantia non sconfessi la linea del ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli.



"A me interessa", aggiunge Salvini arrivando in Prefettura a Genova, "che turisti e lavoratori possano arrivare in Italia in aereo, visto che il turismo è un nostro patrimonio industriale insostituibile. Poi chi farà volare gli aerei non spetta a me giudicarlo, sicuramente serve un partner serio, alcuni non mi sembravano seri".