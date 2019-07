Tav, Zaia: "Si deve andare avanti, è un'opera strategica"

"Di fatto e di diritto non esiste più il blocco sulla Tav, al di là di un sacco di manfrine inutili, oggi si deve andare avanti". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, secondo il quale "la tratta Brescia-Venezia, che quindi attraversa e interessa tutto il territorio veneto è un'opera strategica che noi sosteniamo ed il governo ha confermato che non ha più nessun motivo per fermarla".



"Vedo dichiarazioni più distese", ha aggiunto, "anche nell'area piemontese e si vede la luce in fondo al tunnel". "E un'opera come questa", ha concluso Zaia, "in Veneto non ha bisogno di referendum".