La sceneggiata di Sy: sequestrò un bus ma la colpa era di Salvini

"Il silenzio rende complici. Lo dice a sua discolpa il senegalese Sy che, nei suoi sproloqui anti-Salvini, adesso si esprime come i centri sociali. Che qualcuno l'abbia ammaestrato a dovere? Sia come sia, la 'risorsa' che ha pianificato un atto dimostrativo sequestrando un bus con 51 ragazzini cremaschi, atto che possiamo ben immaginare come sarebbe finito se non fosse stato per l'intervento delle autorità, farebbe meglio a stare zitto".



"Lui sequestra un autobus e la colpa sarebbe di Salvini? Di fronte a simili vaniloqui, dato che è stato appurato che non è affatto incapace di intendere e volere, l'unica è condannarlo il prima possibile all'ergastolo e chiudere una volta per tutte questa brutta storia". Così il consigliere regionale leghista Federico Lena, cremonese, dopo che ieri, nell'aula del Tribunale, il senegalese si è difeso sostenendo di aver agito per attirare l'attenzione sulle morti nel Mediterraneo ed attribuendo la causa della perdita di vite umane al DL Sicurezza di Salvini, come se le stragi causate dagli scafisti non fossero di gran lunga antecedenti.



Duro anche Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, che ha commentato: "Stava per uccidere cinquanta bambini, voleva bruciarli vivi e parla di giustizia e accusa Salvini? Ergastolo per Ousseynou Sy. Fine pena mai!".