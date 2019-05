I "democratici" colpiscono ancora. Sfasciando l'auto di un leghista pro-Tovaglieri

"Un attacco vile e senza senso, compiuto nell’ombra da chi non ha idee da portare avanti. O forse ce le ha (ma non sono di sicuro le nostre) e questo è l’unico modo in cui sa esprimerle. Segno di come siano altri, che non la pensano come noi, a coltivare una cultura dell’odio”. Così Isabella Tovaglieri, Vice Sindaco di Busto Arsizio e Candidata al Parlamento Europeo, che dà notizia del vandalismo contro l’auto della sua campagna elettorale.

“Oggi uno dei nostri militanti aveva parcheggiato l’auto a Calcinate del Pesce, nei pressi del cimitero - prosegue Tovaglieri - quando è tornato all’auto l’ha trovata distrutta: i magneti divelti e il parafango spaccato”.



“Abbiamo subito fatto denuncia ai Carabinieri - commenta Davide Quadri, coordinatore Prov. Lega Giovani Varesotto - non ci faremo certo intimorire da questi atti di violenza e sopraffazione. Andremo avanti per portare in Europa una brava amministratrice come Isabella e per cambiare quest’Europa, nell’interesse di tutti i cittadini”.