Adesso ci si mette pure l'Oim: "Tenetevi i migranti"

"I migranti soccorsi nel Mediterraneo non si possono assolutamente riportare in Libia", perché, "come diciamo da anni, nei centri di detenzione le condizioni sono completamente inaccettabili, ma oggi questi centri sono in zona di conflitto, per cui abbiamo persone in detenzione con la guerra attorno. E' una situazione totalmente inaccettabile". Lo ha detto Federico Soda, Direttore dell'Ufficio di ordinamento per il Mediterraneo dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim).

"Quello che accade è che vengono soccorsi, ricevono un minimo di assistenza medica al punto di sbarco e molti di loro ritornano nei centri di detenzione", ha aggiunto.