Polonia: le presidenziali slittano a giugno ma si tengono, nonostante il Coronavirus

Chi la dura la vince. Le elezioni presidenziali in Polonia, programmate per domenica scorsa, non si sono potute tenere a causa di problemi interni e del boicottaggio di alcuni rappresentanti Ue secondo i quali, nell’attuale pandemia, sarebbero state “non pienamente democratiche”. Ma i leader del roccioso partito di Governo cui appartiene il presidente della Repubblica Andrzej Duda, “Legge e giustizia” (PiS), dopo esser stato costretto a rimandarle all’ultimo momento, ha deciso comunque il loro svolgimento tra un mese, ovvero il prossimo 18 giugno. Lo ha reso noto il portavoce del Governo di centro-destra, Michał Dworczyk, precisando che la data deve ancora essere formalizzata dal Presidente della Camera bassa (Sejm), Elzbieta Witek.

Il PiS, che aveva fatto approvare il voto per posta per consentire lo svolgimento delle presidenziali nei tempi previsti, nonostante l’epidemia di coronavirus in corso, ha introdotto un emendamento, approvato nei giorni scorsi dal Parlamento, per cui ogni elettore potrà scegliere se votare per posta o recarsi personalmente alle urne. A favore dell’emendamento, approvato giovedì sera dal Sejm, si sono pronunciati 244 deputati, mentre 137 hanno votato contro.

La Commissione europea, perpetuando la sua pluriennale diffidenza per la leadership di Duda e, in generale, per la Repubblica polacca, ha invocato elezioni “eque e libere” per il 18 giugno, come affermato da un portavoce dell’esecutivo comunitario durante un briefing con la stampa. Anche il commissario europeo alla Giustizia, il liberale di sinistra Didier Reynders, è intervenuto sull’argomento minacciando che l’Unione continuerà a monitorare Varsavia e “l’organizzazione di queste elezioni”.

Il presidente della Repubblica polacca Andrzej Duda, eletto nel maggio 2016 e quindi a scadenza mandato, non paralizza quindi il Paese a causa delle interferenze di Bruxelles né della crisi da Covid-19 ma, dando lezioni di democrazia a Paesi come il nostro, rispetta i diritti e i doveri democratici del suo Popolo! In tempi di totalitarismo sanitario diremmo che questa è davvero una buona notizia per l’Europa...