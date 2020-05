Fontana: "Scritte contro di me? Clima non giusto"

''Mi è dispiaciuto, dimostra che il clima non è quello giusto, che dovrebbe esserci per rispetto dei ripetuti inviti del presidente della Repubblica. È conseguenza di quel clima''. Lo dice il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in un'intervista al Giornale dopo le scritte contro di lui siglate dalla sinistra estrema.



E se frasi come serial killer ''vengono dette dai giornali o nelle istituzioni, il clima non può che peggiorare''. L'ostlità che si registra è di fatto un attacco ''di natura politica. Non mi sembra che ci siano dubbi: le accuse sono infondate o fondate su menzogne. Tutto viene visto in modo negativo. Ma vorrei sottolineare che alla fine questo clima si riversa contro la Lombardia''.