Ue, Sassoli: "Necessari i Recovery bond"

"In una situazione di emergenza la maggioranza parlamentare ha detto che serve più politica e meno tecnocrazia", occorrono "scelte coraggiose che valgano per il piano di ricostruzione e per il bilancio pluriennale" e anche risorse "vere e adeguate" ma "per averle e' necessario anche emettere i recovery bond". Lo dice il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano.



Per Sassoli è "importante che la maggioranza del Parlamento a favore del Recovery Fund si sia allargata, il fronte nazionalista abbia perso pezzi e i sovranisti italiani non abbiano avuto il coraggio di votare contro" perché "tutto questo è di buon auspicio anche per la stabilità dell'Italia" al fine di "affrontare la ricostruzione dal basso, dalla parte dei cittadini contro la tecnocrazia".