Zaia: "Ruolo nazionale? Mi occupo della mia Regione"

"Non sono minimamente interessato a un progetto nazionale", dice il presidente del Veneto, Luca Zaia, che nel commentare i sondaggi in cui il suo gradimento sale osserva: "I sondaggi vanno visti in tempi di pace, mentre questi sono tempi di guerra. Gli amministratori alle prese col Covid sono cresciuti tutti nel gradimento. Anche Conte".



In un'intervista a Repubblica, Zaia si schermisce: "Io sono un amministratore, mi occupo della mia Regione", e assicura: "Salvini non mi ha mai imposto nulla. L'ho sempre apprezzato. Salvini ha un talento per la politica nazionale che io non ho. E' bravissimo con la gente nelle piazze. Io vengo dalla campagna". Zaia è convinto che se cade il governo non ce ne sarà un altro ma "le elezioni. E spero che ci facciano votare a luglio in Veneto, in caso contrario è una sospensione della democrazia".