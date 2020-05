Bombassei: "Più chiarezza su responsabilità imprese"

Sulla responsabilità delle imprese rispetto al rischio da Covid 19 il presidente di Brembo, Alberto Bombassei in un'intervista al Corriere della Sera sostiene che la questione "andrebbe chiarita anche all'interno di un veicolo legislativo" in quanto su una simile materia "non si può lasciare margine a dubbi e interpretazioni". Bombassei teme un pregiudizio anti-impresa e condivide "il grido d'allarme e ribellione" del presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi e del presidente degli industriali di Brescia Giuseppe Pasini. "Imputare all'imprenditore la responsabilità dell'infezione contratta da un dipendente nel caso del coronavirus", afferma Bombassei, "è una distorsione delle regole del diritto che non può essere taciuta".



Tuttavia, se un imprenditore non rispetta i protocolli "per questo deve essere sanzionato" e "anche molto duramente". Ma "un altro conto e' stabilire che il dipendente si è sicuramente infettato in azienda" perché "se un lavoratore si reca al lavoro con i mezzi pubblici e poi durante il rientro a casa si ferma a fare la spesa", si chiede Bombassei; chi può avere la certezza che si sia infettato in azienda?".



L'imprenditore è convinto "che le responsabilità non vadano date a priori, per partito preso, ma debbano essere dimostrate. E sia chiaro, sto facendo questo esempio estremo per rendere l'idea. Ma le imprese che non rispettano i protocolli sono rarissime eccezioni", assicura Bombassei.