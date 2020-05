La Puglia testa la terapia con il plasma. Grazie a Zaia

Parte anche in Puglia la sperimentazione per l'immunoterapia passiva con plasma raccolto da pazienti guariti da infezione Covid-19 grazie alla collaborazione con l'Università di Padova (che è il punto di riferimento del Governatore leghista Luca Zaia, per inciso). Lo staff dell'istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata sta completando gli iter organizzativi necessari all'esecuzione del test ed entro poche settimane anche la Puglia potrà contare di un laboratorio per la sperimentazione sul proprio territorio.



In base a una prima stima fornita dal centro regionale sangue ci sono già 50 pazienti guariti che sono potenziali donatori perché potrebbero avere le caratteristiche richieste dal protocollo che non si limita a individuare un solo ospedale ma tutti quelli inseriti nella rete ospedaliera Covid.



"La battaglia contro il virus passa cosi' dalla difesa e dalla prevenzione, all'attacco, attraverso la ricerca", dichiara il presidente della Regione, Michele Emiliano ed evidenzia: "In Italia sono pochissimi i laboratori per la determinazione del titolo di anticorpi neutralizzanti: ci stiamo attrezzando per avere a Foggia con l'Istituto zooprofilattico tutto il necessario per fare rete con altre eccellenze italiane".