Coronavirus in Russia: 10.598 nuovi casi

La Russia ha accertato 10.598 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, con il numero totale dei contagi che ora si attesta a 262.843. Lo ha annunciato il centro nazionale di risposta al coronavirus. Nel precedente rilevamento i nuovi contagi erano 9.974, mentre per tre giorni consecutivi il trend era stato in calo. "Nelle ultime 24 ore, 10.598 casi di Covid-19 sono stati registrati in 85 regioni", ha spiegato il centro in una nota. Il numero totale dei contagi è così salito a 262.843 (+4,2 per cento) in 85.