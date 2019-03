Summit Trump-Xi su guerra dazi Usa-Cina sarà rinviato a giugno

L'incontro tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping, inizialmente previsto per fine marzo e già slittato ad aprile, non si svolgerà prima di giugno, secondo fonti ben informate citate dal South China Morning Post, perché i due Paesi "non saranno in grado di finalizzare un accordo entro aprile" sulla guerra dei dazi.



Esistono ancora divergenze, secondo la stessa fonte e i negoziati sul testo di un'intesa proseguono. Xi e Trump dovevano incontrarsi nel resort privato del presidente americano a Mar-a-Lago alla fine di marzo, ma l'ambasciatore americano in Cina Terry Branstad ha annunciato nei giorni scorsi il rinvio.