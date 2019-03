Sicurezza alimentare: sequestrata una tonnellata pesce fuori taglia

Militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Taranto, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno sottoposto a sequestro una tonnellata di pesce sottomisura, oltre a prodotto ittico privo di documentazione sulla sua tracciabilita'. Il controllo di un'auto guidata da una persona residente in Calabria ha permesso di trovare 320 chili di pesce di taglia inferiore a quella consentita denominato comunemente bianchetto.



Poi, lungo le marine della fascia a ponente di Taranto, veniva intercettato e sottoposto a controllo un furgone condotto da un residente in Sicilia, con a bordo di circa 670 chili di novellame di pesce, e circa 50 chili di pesce denominato palamita. Tutto veniva sottoposto a sequestro e donato a diverse mense dei poveri, associazioni di volontariato e case famiglia di Taranto. Nel complesso l'operazione portava all'applicazione di sanzioni amministrative per un importo superiore a 50mila euro.