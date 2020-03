Virus letale, c'è un vaccino?

Dopo l'Olanda, anche l'Australia annuncia di essere avanti nella realizzazione di un vaccino per il coronavirus, e di stare già testando il farmaco sui topi. La University of Queensland hanno messo a punto un vaccino che hanno chiamato S-Spike, che serve anche a prevenire e non solo a curare e che è stato testato su topi da laboratorio in vista di sperimentazioni sull'uomo nei prossimi mesi, con l'obiettivo di essere i primi al mondo a introdurlo sul mercato.