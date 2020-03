Francia, la gente diserta le urne per paura del virus

Qualunque sia il futuro di queste elezioni amministrative francesi, c'è un dato, una cifra che resterà impressa negli annali politici per lungo tempo: l'astensione del 56 per cento, secondo le stime Ifop alle 20 di ieri. Il tasso più alto mai registrato in una votazione di questo genere. "Qualcosa di inaudito, di nuovo. Questo dato caratterizza queste elezioni come una rottura completa con tutte le precedenti amministrative", ha affermato Frédéric Dabi, vicedirettore generale di Ifop, "Una tale astensione non può che avere un effetto sull'equilibrio del potere". E che apre profonde incertezze sui ballottaggi, di cui molti hanno chiesto il rinvio.



In un contesto politico travagliato, con sentimenti ulteriormente amplificati dalla crisi sanitaria che sta attraversando il Paese, i pochi francesi che si sono presentati ai seggi malgrado la minaccia del coronavirus hanno comunque scelto la stabilità. "Queste elezioni si sono svolte in un clima di paura", ha confermato il sondaggista, "Le persone andate a votare hanno logicamente avuto un riflesso legittimista. E a Parigi, il sindaco (Ps) Anne Hidalgo è risultata in testa con il 30 per cento dei voti. Proprio come Johanna Rolland, a Nantes, che ha schiacciato la concorrenza con il 31,36 per cento. Non è stato un buon momento per un voto di protesta", dicono gli analisti. Spostare il voto no, furbacchioni che vi credete sempre i primi della classe?