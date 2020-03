Coronavirus, Grimoldi: "Costruiamo le valvole per i respiratori"

"Siamo in un’emergenza comparabile ad uno stato di guerra. Per cui anche le leggi possono essere sospese. Nel bresciano un ingegnere è in grado di produrre le valvole per respiratori, di cui necessitano i nostri ospedali, come quello bresciano di Chiari, attraverso una stampa 3d pur violando la normativa sui brevetti: bene sospendiamo questa normativa e lasciamolo lavorare, lasciamo lavorare lui e chi è in grado di fare altrettanto per produrre materiale per i nostri ospedali e per salvare vite". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.