Golf, Palazzo Lombardia diventa un green

La 'Road to Rome 2022' verso la Ryder Cup di golf fa tappa a Milano. Il capoluogo lombardo è pronto a trasformarsi in un green, ospitando domenica prossima il quarto evento 2018 di 'Golf in Piazza'. Dal Belvedere del 39/o piano di Palazzo Lombardia tutti potranno avere l'opportunità di cimentarsi tra drive e putt. Una giornata all'insegna del golf, quindi, tra musica, divertimento e animazione.



Organizzato dalla Federazione italiana golf (Fig) con Regione Lombardia e inLombardia, l'evento è stato presentato alla presenza del governatore, Attilio Fontana, dall'assessore regionale allo sport, Martina Cambiaghi, e al direttore generale del progetto Ryder Cup 2022, Gian Paolo Montali.