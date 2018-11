TAORMINA,ESONDA IL TORRENTE SIRINA

Anche oggi si e' sfiorata la tragedia perche' gli enti regionali preposti non intervengono alla pulitura del letto dei torrenti,ricodiamo a tutti che il torrente Sirina scorre vicino all'ospedale di Taormina ed oggi era molto difficile accedervi ma per alcuni va bene cosi',inoltre con le previsioni meteo del www.populista.it dell'altro ieri avevamo previsto forti temporali in zona ma vedo che siamo inascoltati.Intanto noi teniamo informate le persone visto che alcuni vogliono nascondere.