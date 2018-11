Droga e maltrattamenti, per il tunisino scatta il foglio di via

Sarà scarcerato domenica e contestualmente espulso dal territorio italiano il cittadino tunisino Ridha Douma, colpevole di reiterati maltrattamenti nei confronti della moglie. Lo si apprende da fonti del Viminale, secondo cui il 44enne, con diversi precedenti penali per droga e resistenza a pubblico ufficiale, residente in Italia dal 1997, era stato arrestato nel 2016 dai carabinieri di Melzo (Milano) e condannato alla pena di due anni di reclusione. Le sue condotte lo fanno ritenere attualmente "socialmente pericoloso", poiché "presenta profili di aggressività e dimostra di non essersi integrato in Italia".



Per questi motivi il ministro dell'Interno ha firmato questa mattina il decreto di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza. "Per i delinquenti non c'è più né spazio né tolleranza in Italia", dice Matteo Salvini.