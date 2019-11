Trump grazia 2 militari USA accusati crimini di guerra

Il presidente Donald Trump concede la grazia a due militari Usa accusati di crimini di guerra. Lo ha annunciato la Casa Bianca in una nota precisando che l'atto di clemenza riguarda il maggiore dell'esercito Mathew Golsteyn e il tenente Clint Lorance. Trump ha inoltre ripristinato il grado di Navy Seal ad Edward Gallagher dopo che è stato giudicato non colpevole rispetto alle accuse collegate alla morte di un combattente dell'Isis detenuto in Iraq.



"Il presidente, come comandante in capo, ha la responsabilità di assicurare l'attuazione della legge e, quando lo ritiene appropriato, che sia garantita la grazia", informa in spiega la portavoce della Casa Bianca, Stephanie Grisham. Golsteyn, ex berretto verde, è stato accusato di omicidio di un uomo afghano mentre era dislocato nel Paese nel 2010.



Lui si è dichiarato non colpevole. Lorance è stato giudicato colpevole nel 2013 di omicidio di secondo grado per aver ordinato ai suoi soldati di sparare contro tre uomini disarmati in Afghanistan. Ha scontato in carcere 6 dei 19 anni di pena.