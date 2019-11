Grimoldi: "Di Maio sciacallo, scherza sull'alluvione"

"Venezia è in ginocchio per l’acqua alta, ci sono state delle vittime. Ci sono famiglie che hanno perso la casa e il lavoro. Eppure Di Maio fa lo sciacallo sui social e parla di ‘ironia della sorte’ che ha colpito il Veneto. Che miseria umana, che pochezza morale da un politico che ha dimostrato di non valere niente e che ad aprile, quando torneremo al voto, verrà rispedito a casa propria, a farsi elemosinare il reddito di cittadinanza...". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e componente della commissione Esteri della Camera.