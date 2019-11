Cina, Grimoldi: "Di Maio tace sui diritti umani"

"Esprimo sgomento e preoccupazione per l'atteggiamento del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, impegnatissimo a parlare di export di arance e pecorino in Cina ma assolutamente silente sulla questione del rispetto dei diritti umani e della libertà di espressione. Di Maio a proposito della drammatica situazione di Hong Kong ha dichiarato ‘Noi in questo momento non vogliamo interferire nelle questioni altrui’. Cosa significa in questo momento? Per quale ragione in questo momento non gli interessa sottolineare valori cardine della nostra Costituzione e della nostra civiltà? E quanto durerà questo "momento"? La linea del ministro ci pare alquanto confusa e disturbata: forse ci sono troppe interferenze 5G... Giusto interloquire con la Cina ma è doveroso farlo con la schiena dritta". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e componente della commissione Esteri della Camera.