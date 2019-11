Calderoli: "Il fascismo c'è. Ed è rosso"

"Quelli della sinistra non si mentiscono mai: sono sconcertato nel leggere le dichiarazioni dei loro più autorevoli esponenti e anche i resoconti di alcuni giornali schierati dalla loro parte. Estremisti di sinistra e centri sociali hanno ingaggiato una battaglia nel centro di Bologna contro le forze dell’ordine e hanno fatto di tutto perché il pacifico popolo della Lega non potesse raggiungere fisicamente il PalaDozza. Per fermare i partecipanti hanno lanciato di tutto bottiglie, petardi, razzi, pietre, contro la Polizia, rischiando di fare male a qualcuno. Eppure nonostante tutto questo a sinistra parlano di una piazza bellissima e democratica? Ma in che mondo vivono?". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.



Ed aggiunge: "La base della democrazia è rispettare le idee e le opinioni degli altri, oltre a rispettare le leggi, e non vi è nulla di bello e di democratico nell’impedire con la forza e la violenza ad altri cittadini di partecipare ad un incontro pubblico, e nel negare la democrazia, il tutto ingaggiando una pericolosa guerriglia urbana. La verità è che purtroppo se c’è ancora in giro un fascismo è quello rosso e a Bologna lo abbiamo visto all’opera".