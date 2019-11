Senza Salvini ci tolgono pure il Natale

"Eliminare la recita natalizia in un asilo, togliere le feste natalizie a bimbi di 4-5 anni, solo per non irritare pochi genitori (attenzione non i bambini ma i genitori) non è un gesto antidiscriminatorio, ma l’esatto contrario: significa discriminare tutti quei bimbi e le le loro famiglie che vogliono celebrare il Natale con tutti i suoi riti e che peraltro sono anche la stragrande maggioranza in quella scuola". Lo afferma il senatore Roberto Calderoli riferendosi al caso dell'asilo Gianni Rodari di via Torino a Moie, in provincia di Ancona.



I piccoli alunni, tutti dai 3 ai 5 anni, quest'anno non festeggeranno l'inizio delle festività natalizie a scuola con canti tipici, balli e giochi. Non ci sarà il tradizionale spettacolo davanti ai genitori. Perché il 10% dei bambini sarebbe straniero, non di fede cristiana. Quindi niente recita per non creare il malcontento tra gli adulti e offendere la sensibilità religiosa.



"Questa non è integrazione, questa è sottomissione, questo è rinunciare a quello che siamo e, aggiungo, rinunciare senza alcun motivo perché una festa del Natale in un asilo è qualcosa di così bello e allegro che non può offendere nessuno. Ecco però le conseguenze delle belle parole del ministro Fioramonti che vorrebbe togliere il crocifisso dalle aule scolastiche: lui predica male dal suo ministero e alcuni presidi razzolano altrettanto male nei loro istituti...", conclude Calderoli.