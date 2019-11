Vigevano-Magenta, va in onda la farsa

"Trovo davvero fantozziane le risposte di De Rosa agli amministratori del territorio che chiedono giustamente una risposta su un'opera attesa da anni. Purtroppo, la Politica (quella con la P maiuscola) è un’altra cosa rispetto a quella intesa dal Movimento 5 stelle, che quotidianamente dimostra di avere a cuore solo le poltrone dei colleghi di partito a Roma". Così Silvia Scurati, Consigliere regionale della Lega, sul caso Vigevano-Malpensa e le dichiarazioni del 5stelle De Rosa.



"Il pentastellato De Rosa dimostra sempre più di essere un emissario di un partito centralista e allo sbando, piuttosto che un rappresentante eletto vicino ai problemi del territorio - commenta Scurati - non è facile riunire sindaci di diverse parti politiche e farli dialogare, ma De Rosa è riuscito in questa ardua impresa. Ben venga la sua poca conoscenza del territorio e delle necessità del popolo lombardo (che per altro lui non riconosce anzi ridicolizza, come ha dimostrato durante l'approvazione della legge sulla rigenerazione urbana in Consiglio regionale), se serve ad unificare gli intenti di tanti amministratori per ottenere un'opera fondamentale per il territorio del Ticino come la Vigevano-Malpensa".



"Io sono orgogliosa del mio territorio - sottolinea il Consigliere regionale - e nella Lega il dialogo con le comunità e le necessità del territorio sono e rimarranno una priorità assoluta, in primis le infrastrutture".