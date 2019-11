Pompeo: "Iran usa jihad islamica palestinese per colpire Israele"

"L'Iran usa il suo delegato terroristico, la Jihad islamica palestinese, per colpire il nostro grande alleato Israele": così in un tweet il ministro degli Esteri americano Mike Pompeo, per il quale la Repubblica islamica "non vuole la pace nella regione. Non vuole che il popolo palestinese prosperi. Vuole più conflitti". "Fino a quando non affronteremo le minacce dell'Iran, il ciclo di violenza continuerà", ha rimarcato il segretario di stato Usa.