Sparatoria in California, tre bambini uccisi

Cinque persone, tra le quali tre bambini di 5, 9 e 3 anni, sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta in una casa di Paradise Hill a San Diego. La polizia della città della California è stata chiamata questa mattina presto nell'abitazione dai vicini che hanno sentito gli spari. Un quarto bambino sarebbe rimasto ferito ed ora è in sala operatoria. Morti anche la madre dei piccoli ed un uomo di 31 anni di cui non è stata però resa nota la relazione con la famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, si sospetta che possa essere stato lui ad aprire il fuoco, rivolgendo poi l'arma contro se stesso.