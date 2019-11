Sorpresi dai poliziotti, ladri sparano e scappano

"Pochi minuti fa sono stato informato che nei controlli a tappeto che la Polizia di Stato sta facendo sul nostro territorio è stato appena sventato un furto in casa, uno dei reati più difficili da sventare soprattutto se ciò avviene in zona poco trafficata. Il furto è avvenuto nella traversa di via Manzoni a sinistra della Farmacia Manzoni e i ladri sono scappati verso Pini Solimene. I ladri fuggendo hanno esploso un colpo, sembra a salve, gli agenti hanno esploso tre colpi a scopo intimidatorio mentre gli autori del furto scappavano. Inutile dire che gli agenti sono sulle loro tracce". Lo scrive su Facebook il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno.



"Ancora una volta le forze dell'ordine dimostrano non solo la loro presenza, ma anche il loro costante impegno e bravura nel contrastare il crimine - aggiunge - Ancora una volta la Polizia di Stato da dimostrazione che questo territorio è controllato e continueremo senza tregua la lotta per la legalità e la tranquillità dei nostri concittadini!".