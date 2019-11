L'ex Ilva scappa dall'Italia. E va in India

"Arcelor Mittal scappa dall'Italia ma investe in India rilevando l'acciaieria Essar Steel. Per il nostro Paese, e soprattutto per il governo, c'e' molto su cui riflettere". Lo dichiarano in una nota i deputati di Cambiamo! Stefano Benigni, Manuela Gagliardi, Claudio Pedrazzini, Giorgio Silli, Alessandro Sorte. "I differenti costi di produzione tra i due Paesi sono evidenti a tutti, ma e' altrettanto chiaro che un governo che cambia gli accordi in corsa, dimostrandosi inaffidabile e diviso, non e' certo il miglior biglietto da visita per chi vuole investire da noi. La certezza del quadro normativo e la credibilita' dello Stato sono le condizioni minime per attrarre i grandi gruppi imprenditoriali, purtroppo Pd, M5S e Iv le hanno fatte venir meno in pochissime settimane", concludono.