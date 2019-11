Cantarella: "Renzi a Catania come Cetto Laqualunque"

''Pensavo fosse il lancio del nuovo film di Cetto La Qualunque invece era il senatore Renzi che a Catania riesumava il peggio del trasformismo siciliano''; lo afferma Fabio Cantarella, responsabile enti locali della Lega, commentando la prima manifestazione siciliana di Italia Viva a Catania.



L'esponente del Carroccio siciliano replica poi a Renzi che alle Ciminiere di Catania ha additato Matteo Salvini come un ''estremista'': ''Se essere estremista vuol dire essere alternativi ai professionisti dei giochi di Palazzo e ai voltagabbana allora Salvini e tutti noi siamo estremisti''.



''Renzi e la sua corte dei miracoli siciliana ammantano sotto parole come riformismo e moderazione il più becero trasformismo. Per fortuna i siciliani hanno la memoria buona e hanno riconosciuto i protagonisti del disastro Crocetta. Alle prossime elezioni regionali la Lega sarà il primo partito con buona pace dei crocettiani pentiti'', conclude Cantarella.