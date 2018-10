Brexit, Tusk: "Prepariamoci a una mancata intesa"

Sulla Brexit "dobbiamo restare fiduciosi e determinati, poiché c'è volontà di continuare questi negoziati da entrambe le parti. Ma al tempo stesso, responsabili come siamo, dobbiamo preparare l'Ue per uno scenario di non accordo, che è più possibile come mai prima d'ora". Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk nella sua lettera di invito ai leader per il vertice di mercoledì e giovedì.





Il dossier dell'Irlanda del Nord è un ostacolo vero sulla strada del possibile accordo di divorzio sulla Brexit fra il Regno Unito e l'Ue, hanno affermato fonti del governo di Theresa May citate dai media britannici, precisando che l'intoppo rimasto su questo punto dopo i colloqui di ieri a Bruxelles rappresenta "un problema significativo" e che Londra continua a dire no a un ipotetico 'backstop', il meccanismo di salvaguardia che dovrebbe assicurare lo status quo in Irlanda almeno fino a una successiva intesa definitiva sulle relazioni future, se questo fosse destinato a creare un qualunque "confine" con Belfast interno al territorio britannico.





La premier britannica Theresa May assicura che "progressi" importanti sono stati fatti sulla strada di un accordo con l'Ue sulla Brexit, ribadendo tuttavia che restano "pochi, ma seri" nodi da risolvere. "Questo è tempo di mantenere la mente fredda", sottolinea May in una dichiarazione alla Camera dei Comuni sullo stato dei negoziati. Il Regno Unito non accetterà un accordo sull'Irlanda del Nord nell'ambito dei negoziati sulla Brexit che "minacci l'integrità" territoriale britannica e i legami fra Belfast e Londra, ha ribadito May alla Camera dei Comuni, aggiungendo che il meccanismo di backstop preteso dall'Ue per mantenere il confine aperto fra Irlanda e Irlanda del Nord può essere solo a termine. May ha al contempo ripetuto che "un accordo è raggiungibile" e che "nessuno vuole un no deal".