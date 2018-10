Giorgetti: "Si chiude sui fondamentali"

Trovata la quadra al Governo sulle "cose fondamentali". Lo ha assicurato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, spiegando che "non è opportuno" spacchettare la manovra in più decreti. "Sarebbe difficile poi convertirli".



A margine di un evento al Quirinale, ai giornalisti che gli chiedevano se le pensioni d'oro saranno inserite nel decreto fiscale, Giorgetti ha risposto: "Assolutamente no, fate tutto voi".