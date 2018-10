Cattivi odori a Pero, scatta la protesta della Lega

Il Consigliere regionale della Lega Simone Giudici ha inviato una lettera ad Arpa, circa il perdurare di cattivi odori nella zona di Pero (MI). “A seguito di numerose segnalazioni", spiega Simone Giudici, "mi sono interessato direttamente della questione, scrivendo ad Arpa per avere nuove informazioni sui perduranti cattivi odori riscontrati nella zona di Pero in aree limitrofe. Sono state molte le lamentele da parte dei cittadini su questa problematica e occorre fare ulteriori verifiche per capire la causa precisa del fenomeno".





"Purtroppo si tratta di una questione che si protrae ormai da lungo tempo e recentemente la situazione è addirittura peggiorata. Della cosa si sono interessati anche gli onorevoli Fabrizio Cecchetti e Fabio Boniardi, che hanno presentato nei giorni scorsi un’interrogazione in Parlamento indirizzata al Ministero dell’Ambiente perché si faccia chiarezza una volta per tutte", continua.



"Con la lettera inviata ad Arpa chiedo aggiornamenti circa eventuali sviluppi. Occorre individuare possibili soluzioni per risolvere definitivamente un problema che arreca pesanti disagi", conclude Simone Giudici, "e peggiora sensibilmente la qualità della vita degli abitanti di Pero”.