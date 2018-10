Lodi, i bambini stranieri tornano in mensa

Da oggi tornano in mensa i bambini extracomunitari che nei giorni scorsi avevano pranzato su un tavolo a parte con cibo portato da casa. Il Coordinamento Uguali Doveri, infatti, ha contattato le famiglie che denunciano l'impossibilità o la difficoltà ad accedere alle agevolazioni per pagare meno il buono mensa, spiegando che quando ci sarà da pagare, loro potranno saldare al costo ridotto. Il resto lo metterà lo stesso Coordinamento.



E intanto le polemiche non accennano a cessare. "Mi sembra che si stia cercando di invertire il problema in questo Paese. Si vogliono fare polemiche strumentali senza vedere il principale discorso, ossia che la legalità vale per tutti". Così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato le polemiche esplose sul nuovo regolamento del Comune di Lodi che rende più difficile per le famiglie extra Ue ottenere le agevolazioni per l'accesso dei figli alle mense scolastiche.



"Sono convinto che la linea del dialogo sia alla base di tutto", ha detto Fontana a margine di una iniziativa in Regione. "Io credo che semplicemente bisogna optare per una richiesta della documentazione", ha spiegato il governatore leghista, "come va richiesta a tutti i cittadini di questo Paese. E poi a fronte dell'impossibilità di alcuni Consolati di dare una risposta - e credo che siano una quota residuale - si potrà passare all'autocertificazione".



E sulla vicenda di Lodi è intervenuto anche il segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi, che su Facebook ha scritto: "Da alcuni giorni il sindaco di Lodi, Sara Casanova, sta ricevendo una valanga di insulti e minacce via social, addirittura c'è chi arriva ad augurarle di perdere il figlio che ha in grembo. Molti di questi vigliacchi da tastiera poi sono quelli che vanno a fare le marcette arcobaleno o i pranzi solidali per gli immigrati organizzati dal PD. O che magari partecipano alle collette per far avere gratis la manesca alle famiglie straniere a Lodi. Come al solito sperare in una condanna della sinistra, in una presa di posizione contro questo linciaggio via social, è impensabile".



"E tutto questo", continua Grimoldi, "solo perché la giunta sta applicando una norma votata dal consiglio comunale, il massimo organo democratico a livello locale, che semplicemente equipara italiani e stranieri, dicendo semplicemente che per avere gratis la mensa bisogna produrre un documento per dimostrare di non possedere immobili nello stato di provenienza. Basta questo per augurare ad una donna di perdere il suo bambino? Questi seminatori d'odio, e i cattivi maestri che predicano ai giovani di assalire le sedi della Lega o di bruciare i fantocci di Salvini in piazza, stanno a sinistra!".