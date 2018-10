La Guardia di Finanza arresta spacciatore marocchino a Novi

Un 51enne di origine marocchina, da anni residente a Novi Ligure è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alla vista dei militari, impegnati in un servizio serale di prevenzione in via Piave, ha tentato di disfarsi di alcune dosi di cocaina, immediatamente recuperate e sequestrate.



Le indagini hanno permesso di individuare l'abitazione di A.A.H, perquisita con l'impiego dei cani antidroga Jane ed Easy.



Nei locali sono stati trovati circa 100 grammi di cocaina in pietra, quasi 3 chili di hashish, denaro contante provento dello spaccio e materiale per pesare e confezionare le dosi che sarebbero state smerciate al dettaglio nel Novese. Il 51enne è stato rinchiuso nella Casa circondariale 'Cantiello e Gaeta' di Alessandria; l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto.