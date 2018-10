Istat, crescono le esportazioni. Ma per i dem non eravamo al collasso?

Ad agosto 2018 l'Istat stima una crescita per le esportazioni (+2,9% sul mese) e un più contenuto aumento per le importazioni (+0,4%). Su base annua c'è un incremento del 5,1% dell'export che coinvolge sia l'area Ue (+5,7%) sia i paesi extra Ue (+4,4%).



"La crescita dell'export su base annua rilevata ad agosto, più intensa per le vendite verso la Ue, è trainata dalle vendite verso Stati Uniti (+13%) e Germania (+6%)", commenta l'Istat. Le vendite di macchinari e apparecchi e autoveicoli verso gli Stati Uniti e di articoli farmaceutici e autoveicoli verso la Germania contribuiscono, rispettivamente, per 0,6 e per 0,4 punti percentuali alla crescita tendenziale dell'export nazionale.