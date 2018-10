A Medicina serve meno numero chiuso e più mente aperta

Il numero chiuso all’Università di Medicina non è saltato, per ora, ma il Governo intende affrontare la questione aumentando i posti disponibili ed arrivare ad un graduale superamento di questo schema. Non foss’altro che nei prossimi anni, con i pensionamenti, vivremo una vacatio di camici bianchi nei nosocomi. Partito immediatamente il vespaio di polemiche, come sempre, un po’ di prezzolati commenti, un po’ di ideologia ed un po’ di apologia dei migliori, ovvero soltanto le eccellenze dovrebbero frequentare queste Facoltà.



Saranno più o meno trent’anni che il pezzo di carta è diventato un mito, un sogno, lo spauracchio di chi crede d’essersi acculturato assieme al riscatto sociale che i genitori riflettono sulla speranza del figlio laureato, dottore in qualsiasi scienza. Poco importa poi che non trovino uno straccio di lavoro, sbaglino le "h" nelle frasi e non sappiano coniugare il congiuntivo.



Al Sud c’è una forma dialettale per cui si dice: “Mio figlio ha frequentato le scuole alte”, ecco, come se davvero avendo esami superati su un portale telematico, o sul vecchio libretto, si fosse realizzata una formazione profonda della persona e delle conoscenze. Poi va a finire che i laureati in lettere mandino curriculum alle società d’igiene urbana per fare gli spazzini e che a Milano le aziende cerchino un vecchio “ragionier Brambilla”, perché di ragazzi per fare lo stesso mestiere ce ne vogliono 8 e con tre master a testa.



Il cortocircuito tra competenze e titoli di studi, tra scollamento dei percorsi formativi e preparazione effettiva, è insormontabile. Indelebili le parole di un giovane professore di diritto privato: “Mi laureai con 110 e lode e passai l’esame di Stato al primo colpo, mi presentai gasatissimo alla prima udienza e quando mi dissero di depositare l'atto in Cancelleria, io non sapevo cosa fosse.” Ora, qualche dubbio sui test d’ingresso ed in generale sul percorso formativo, dovrebbe venire a tutti. Perché mai uno studente dovrebbe sapere chi è il Presidente della Repubblica, o la gerarchia delle fonti del diritto, se vuole fare il cardiochirurgo?



Ci sono persone totalmente alienate dal contesto sociale ma che con un solo sguardo t’indirizzano verso le migliori analisi, programmatori informatici che non capiscono un accidenti di economia ma saprebbero fare aprire i cassetti cd delle banche popolari nostrane. Questo per dire che le valutazioni devono essere organiche, sul mestiere, sul campo, valutare il peso della stoffa di una persona per il tessuto che vuol vendere, e non per freddi parametri che nulla c’entrano con le loro mire. Abbiamo prodotto incompetenze, sconforto e frustrazione nelle giovani leve del mondo del lavoro.



Vi sono bambini autistici brillanti in matematica, ma che non potremmo mai giudicare per l’empatia nei contesti di festa. Allora invece di soffermarci sulla convivenza con i modelli attuali, impostiamo una scuola sulla conoscenza delle materie.